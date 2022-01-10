VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
Türkiye'de 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin ilk cep uydusu 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
NATO, Rusya ile bu haftaki görüşmelerden hemen sonuç beklemiyor
Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki
Pfizer'in Kovid-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı
Silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı
Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu vergisi' çıkışı: Vay bu milletin haline
Sokak olaylarına karışan şahıs itiraf etti
Başbakan Garibaşvili: Türkiye'den satın almaya karar verdik
Kimlik kartlarında yeni dönem!
HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı!
Avcılar'da inşaat alanında göçük
MİL-TAR'da son aşamaya gelindi
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplanıyor
Petrol fiyatlarına bir darbe de Kazakistan ve Libya'dan
Türkiye-Rusya iş birliği yolda
Oyuncu Hacı Ali Konuk: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini, muhabbeti anlattım
Mavi Vatan'da gözümüz kulağımız olacak
10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30:00

NATO, Rusya ile bu haftaki görüşmelerden hemen sonuç beklemiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve Batılı ülkelerle Rusya arasında Avrupa'nın güvenliği hakkında bu hafta yapılacak görüşmelerden hemen sonuç beklemenin gerçekçi olmayacağını söyledi.

NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı öncesinde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bugün Cenevre'de ABD-Rusya görüşmesi yapılacağını, çarşamba günü Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi'nin toplanacağını ve perşembe günü Viyana'daki AGİT toplantısı düzenleneceğini hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu haftayı bitirdiğimizde, toplantıları tamamladığımızda, sorunların çözülmüş olmasını beklemek gerçekçi değil." dedi.

NATO'nun sorunların çözümü için bir süreç, bir dizi toplantı düzenlenmesi üzerinde anlaşmayı ümit ettiğini belirten Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Her iki tarafta da Avrupa'da silahlı bir çatışmayı engellemek için süreç başlatma konusunda gerçek bir irade olduğunu ümit ediyorum. NATO tarafında bu irade var. Biz ilerleme sağlayacak bir süreç, bir dizi toplantı üzerinde anlaşmayı hedefliyoruz."

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini, bu ülkenin NATO standartlarını karşılaması için yardımı sürdüreceklerini belirtti.

Stoltenberg, "Avrupa'da herhangi bir ülkenin, hangi güvenlik düzenine dahil olacağı da dahil olmak üzere, kendi yolunu seçme hakkında taviz vermeyeceğiz. Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olacağı Ukrayna'nın ve NATO üyesi 30 ülkenin kararıdır. Başka kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA, NATO'DAN ÜYELİKLE İLGİLİ NETLİK İSTİYOR

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stefanishyna da Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda dayatmalarda bulunduğunu, müzakerelerin Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekilmesiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal için yeterli sayıda askerini sınıra yığacağı gerçeğini herkesin görmesi gerektiğini belirten Stefanishyna, bunun önlenmesi için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Etiketler : nato rusya görüşme ukrayna
Nazara dövmeli çözüm

Nazara dövmeli çözüm
Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı

Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı
Alayınız sahte

Alayınız sahte
Arka kapıdan kaçış

Arka kapıdan kaçış
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda
Dünyaya açıldı

Dünyaya açıldı
Tiktok albümü

Tiktok albümü
"Yakın arkadaşım"

"Yakın arkadaşım"
"Bana değil Cem'e sorun"

"Bana değil Cem'e sorun"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER