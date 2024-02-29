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Moldova: Transdinyester'in propaganda içerikli açıklamalarını reddediyoruz
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29 Şubat 2024 Perşembe 00:14:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 00:14:00

Moldova: Transdinyester'in propaganda içerikli açıklamalarını reddediyoruz

Kaynak: AA

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Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg Serebrian, ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin sözde yerel yönetiminin propaganda içerikli açıklamalar yaptığını ve bunları reddettiklerini belirtti.

Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Serebrian, Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin, Rusya'dan koruma talep etme kararını değerlendirildi.

Serebrian, şu ifadeleri kullandı:

"Moldova yönetimi, Tiraspol'de (Transdinyester'in sözde başkenti) yapılan propaganda içerikli açıklamaları reddediyor. Moldova'ya bağlı Transdinyester bölgesinin, tüm vatandaşların yararına olan Avrupa Birliği ile birlikte izlenen barış, güvenlik ve ekonomik entegrasyon yönündeki siyasetinden yararlandığını hatırlatıyoruz."

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, bugün Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı.

Kararda, Moldova yönetiminin son dönemde bölgeye yönelik baskısını artırdığı ve Transdinyester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirmişti.

- MOLDOVA'DAKİ TRANSDİNYESTER MESELESİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.

Etiketler : Moldova Başbakan Yardımcısı Transdinyester bölgesi propaganda açıklamaları reddetme
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