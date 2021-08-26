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26 Ağustos 2021 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 10:36:00

Meksika'da helikopter düştü... O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: AA

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Meksika'da askeri helikopter kalkıştan dakikalar sonra düştü. Kameralara yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, askeri helikopterin 50 metre yükseldikten sonra şiddetli fırtına etkisiyle düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Eyalete bağlı Agua Blanca de Iturbide kasabasında, Veracruz kentinin hükümet sekreterinin de içinde bulunduğu helikopter, kalkıştan kısa süre sonra pilotun kontrolü kaybetmesiyle düştü.

Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sekreter açıklamasında, Grace Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı olmadı." dedi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, helikopterin düşme anı kameralara yansıdı.

Etiketler : Agua Blanca de Iturbide Grace Kasırgası Hidalgo eyaleti Meksika
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