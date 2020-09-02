Meksika Başkanı Obrador'dan yolsuzlukla mücadeleye devam sözü

Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, 2 yıllık hükümet icraatlarını anlatan bir raporu basın mensuplarıyla paylaştı.

Göreve başladıklarından bu yana uygulamaya koydukları sosyal programlar ve kemer sıkma politikaları sayesinde ülkede yoksulluğu azalttıklarını vurgulayan Lopez Obrador, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında kurtarma paketlerini devreye sokarak her 10 aileden 7'sine fayda sağladık." dedi.

Hükümeti devraldıklarında inşası yarıda bırakılmış 401 hastanenin yapımına tekrardan başladıklarına dikkati çeken Obrador, "Pandeminin etkisini ülkemizde göstermesinin ardından birkaç ay içinde 969 hastaneyi, Kovid-19 hastalarının tedavi edilebileceği imkanlarla donattık. Ayrıca bu süreçte 47 bin doktor ve sağlık çalışanını işe aldık." diye konuştu.

Obrador, bakıma muhtaç kişilere, yoksul ailelerin çocuklarına burs ve tıbbi bakım hizmetleri ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

"MEKSİKA SALGINLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE KATILACAK"



Kovid-19 salgınına çare bulunması amacıyla uluslarası kuruluşların aşı ve ilaç geliştirme projelerine katılacaklarını dile getiren Obrador, "Bu çalışmaların kasımda sonuç vermesini temenni ediyoruz. Er ya da geç yılın başında aşıyı uygulamaya başlayacağız. Meksika salgınla mücadelede uluslarası iş biliğine katılacak." ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE



Lopez Obrador, hükümet tarafından yürütülen yolsuzluk ve yoksullukla mücadelenin süreceğini, bu kapsamda, 560 milyar pesonun kurtarıldığını kaydetti.

Sağlık ve ekonomi gibi iki önemli alanda krizle karşı karşıya olduklarına işaret eden Obrador, "Niyetimiz gösteriş yapmak değil ancak en kötü zamanda en iyi hükümetiz. Asıl mirasımız, bu hükümet yozlaşmış olarak hatırlanmayacak." dedi.

ESKİ DEVLET BAŞKANININ YARGILANMASI



Lopez Obrador, Meksika'da yolsuzluk suçlamasıyla 20 Ağustos'da gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya ve eski Maliye Bakanı Luis Videgaray hakkındaki suçlamalara ilişkin olarak da bu kişilerin yargılanmaları yönünde oy vereceğini söyledi.

Meksika'da 1 Temmuz 2018’de yapılan devlet başkanlığı ve genel seçimleri kazanan ve ülkesini 6 yıl boyunca yönetecek Lopez Obrador, 1 Aralık 2018'de yemin ederek görevine başlamıştı.