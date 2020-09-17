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17 Eylül 2020 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 10:31:00

Maduro 'petrol bölgesinde yakaladık' demişti: ABD, casusu olduğunu inkar etti

Kaynak: AA

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, geçen hafta ülkenin petrol bölgesinde bir Amerikalı casusun yakalandığını açıklamıştı. ABD, Venezuela'da yakalanan Amerikalının ABD casusu olduğunu inkar etti. ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, geçen hafta yakalanan ve elektrik hizmetlerine sabotaj planlamakla suçlanan Amerikalının ABD hükümeti casusu olmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Abrams, "(Venezuela'da tutuklanan) Heath'ı ABD hükümeti göndermedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişinin tutuklanmasından endişe duyup duymadıklarına ilişkin bir soruya ise Abrams, "Amerikalı birinin yabancı bir ülkede tutuklandığı haberlerinden kaygı duyuyoruz." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 12 Eylül'de, önceki gün Amerikalı bir casusu ülkenin kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde yakaladıklarını açıklamıştı.

Venezuela başsavcılığı yetkilileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta yakalandığını açıkladığı Amerikalı casusun adının Matthew John Heath olduğunu duyurmuştu.

Heath yakalandığında üzerinde olan cep telefonuna el konularak incelendiğini belirten yetkililer, aralarında Zulia eyaletindeki büyük bir köprünün de bulunduğu şüpheli hedefler ve Falcon eyaletindeki askeri tesisler ile yıkık haldeki petrol rafinelerinin fotoğraflarını bulduklarını ifade etmişti.

Yetkililer, Heath'ın terörizm, yasa dışı silah kaçakçılığı ve suikastla suçlandığını bildirmişti.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, televizyonda yaptığı açıklamada, Heath'ın petrol rafinerisine ve elektrik hizmetlerine saldırı planladığını söylemişti.

Saab, Heath'ın merkezi ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan özel MVM Inc. güvenlik şirketine bağlı olarak Irak'ta 2006-2016 yıllarında yılda 3 ay iletişim uzmanı olarak çalıştığını açıklamıştı.

ABD Deniz Piyade Teşkilatından yapılan açıklamada, teşkilatta 1999-2003 yıllarında Matthew John Heath adlı bir kişinin iletişim uzmanı olarak görev yaptığı ancak bu kişinin Venezuela'da yakalanan kişi olup olmadığının henüz kesinleşmediği kaydedilmişti.

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