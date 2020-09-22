Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız

Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Macron; "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Ancak Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermeli" ifadelerini kullandı.

