22 Eylül 2020 Salı 21:21:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 21:21:00
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
BM 75. Genel Kurulu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine Doğu Akdeniz konusu üzerinden Türkiye'ye yüklendi. Macron; "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Ancak Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermeli" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Macron; "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız. Ancak Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermeli" ifadelerini kullandı.
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