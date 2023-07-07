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07 Temmuz 2023 Cuma 15:26:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 15:26:00

Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz

Kaynak: AA

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez." dedi.

Macar hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.

Etiketler : Avusturya Orban NATO üyeliği Jens Stoltenberg
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