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10 Eylül 2021 Cuma 14:46:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 16:20:00

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı

Kaynak: AA

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Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz'da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ile Mikati yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardı.

İmzalar atılırken Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK VE SİYASİ DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Etiketler : lübnan lübnan kabine necib mikati
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