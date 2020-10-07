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07 Ekim 2020 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 09:35:00

Libya'dan Arap Birliği kararı: Oturum başkanlığını reddetti

Kaynak: AA

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Libya, Arap Birliği'nin bu dönemki oturum başkanlığını reddettiğini açıkladı. Libya'nın bu kararı, Filistin'in birliğin oturum başkanlığını reddetmesinin ardından geldi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya, Arap Birliği'nin bu dönemki oturum başkanlığını yürütemeyecektir. Bunu daha iyi koşullarda yapmayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

"Yürürlükteki iç tüzük ve uygulamalara göre başkanlık hakkını saklı tuttuklarını" kaydeden Kablavi, ülkesinin başkanlığı kabul etmeme nedenine dair ayrıntı paylaşmadı.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ANLAŞMASI BİRLİK ÜYELERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Arap basınına yansıyan haberlere göre, Libya'nın bu kararı, Filistin'in birliğin oturum başkanlığını reddetmesinin ardından geldi.

Filistin'in 22 Eylül'de bu haktan vazgeçmesinden bir süre sonra Kuveyt ve Katar da oturum başkanlığını kabul etmedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, aldıkları kararı, "birliğin genel sekreterliğinin İsrail ile anlaşma imzalamış olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i destekleyici bir tutum sergilemesine" bağladı.

Birliğin dışişleri bakanları, 9 Eylül'de, Filistin tarafından sunulan ve BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan bir karar tasarısını reddetmişti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

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