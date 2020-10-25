Libya Ordu Sözcüsü: Barış sürecine güvenmiyoruz

Libya Ordu Sözcüsü: Cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecine güvenmiyoruz

Kununu, Twitter hesabından, Libya'nın (devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden) kurtuluşunun 9'uncu yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre'de Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetleri arasında ateşkes anlaşması imzalandığını hatırlatan Kununu, "Başkente saldırıda bulunanlardan ve savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere onlara bu emri verenlerden hesap sorulmasını garanti etmeyen; cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter milislerinin, başkent Trablus'a karşı 14 ay süren saldırılarda işledikleri savaş suçlarına dikkati çeken Kununu, şunları kaydetti:

"Başkente saldıranların, ulusal ve uluslararası kanunlarca yasaklanan savaş suçlarından işlemedikleri suç kalmadı. Vatandaşların evlerine ve çocuk odalarına mayın döşemeleri, erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle dolu onlarca toplu mezar bunlardan sadece bazıları. Her zaman geri dönerek ihlal ettikleri anlaşmalarına, vaatlerine ve sözlerine güvenmiyoruz."

Kununu, BM Libya Destek Misyonu'nu, Sirte, Cufra ve Brak'taki Suriyeli paralı askerleri ve Rus güvenlik şirketi Wagner'in binlerce mensubunu belirlemek ve kimliklerini tespit etmek için gözlemci göndermeye çağırdı.

Albay Kununu, Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis birliklerinin geçen haziran başında Terhune kentinden çekilmesinin ardından Libya ordusunun burada bulduğu toplu mezarlara ilişkin de uluslararası bir soruşturma beklediklerini bildirdi.

- Cenevre'de ilan edilen ateşkes anlaşması

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Ekim'de başlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda cuma günü Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.