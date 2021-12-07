Görüşme sonrası Hürjet ve Gökbey sürprizi

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07 Aralık 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 18:00:00

TUSAŞ Genel Müdürü projelerle ilgili Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi...Birlikte Hürjet ve Gökbey'i incelediler

Kaynak: AA

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter projelerine ilişkin Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'ye bilgi verdi. Görüşme sonunda Hürjet, Gökbey ve diğer maketleri incelediler.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin yürüttüğü uçak ve helikopter projelerine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bilgi verdi.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi.

Erdoğan ve Al Sani, burada TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Hürjet ve Gökbey
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