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12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:50:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:56:00

KKTC'den Fransa'ya sert tepki: Barış ortamını tehdit ediyor

Kaynak: DHA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan askeri anlaşmanın ardından Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou Hava Üssü'ne inen iki Fransız savaş uçağının Akdeniz'de uçuş gerçekleştirmesine sert tepki göstererek, 'Fransa'nın Rum Kesimiyle yaptığı anlaşma yok hükmündedir' dedi.

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet göstermesinin ardından Fransa'ya sığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Andreas Papandreou Hava Üssü’ne inen iki Fransız savaş uçağının Akdeniz'de uçuş gerçekleştirmesine ;izin verdi. Güney Kıbrıs ve Fransa'ya ilk tepki KKTC'den geldi. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı bir tutum izlediğini ifade eden Tatar, "Fransa'nın Rumlarla yaptığı anlaşma yok hükmündedir" dedi. KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da Fransa'nın Ada'daki barış ortamını tehdit ettiğini söyledi.

"ANLAŞMA YOK HÜKMÜNDEDİR"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rumlar tarafından işgal edildiğini söyleyen Tatar, "Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Fransa ile böyle bir anlaşma imzalayamaz. Kıbrıs'ta üç garantör vardır, biri Türkiye, biri İngiltere biri de Yunanistan. Bu üç garantör ülke dışında bir ülke ile askeri anlaşma yapmak uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. Oruç Reis'in bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve önemsediklerini kaydeden Başbakan Tatar, "Denizlerdeki hakimiyet, bir milletin geleceğidir. KKTC ve Türkiye bölgenin en önemli iki aktörüdür. Birlikte hareket etmektedir. Kimse bizleri hafife almasın" diye konuştu. Fransa'ya Akdeniz'deki hareketlerinin hata olduğu uyarısı yapan Ersin Tatar, "Fransa ve Kıbrıs Rum tarafı kabul edilemez, hukuk dışı davranışlardan bir an önce vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

TAÇOY: ADA'DAKİ BARIŞA TEHDİT

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da "Fransa’ya ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa’nın bu adımı Ada’daki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi; aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır" dedi.

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