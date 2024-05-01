Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, TSK'ya iftira atan Fincancı'yla poz verdi
Kaynak: Star.com.tr
1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane Meydanı'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile aynı karede poz verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ekim 2022'de tutuklanmıştı. Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'silahlı terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
HAPİS CEZASI ALDI
11 Ocak 2023'te İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Şebnem Korur Fincancı'ya 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.
İMAMOĞLU VE ÖZEL TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'YLA AYNI KAREDE
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı kareye girdiği anlar dikkat çekti.
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