01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:19:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
Kaynak: AA
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Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.
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