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01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:19:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:19:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Kaynak: AA

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Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yüksek istişare kurulu toplantısı çankaya köşkü
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