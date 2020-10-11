  • BIST
    1165.7
  • Dolar
    7,8572
  • Euro
    9,2978
  • Altın
    487,6590
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'daki yangından kurtulanlar anlattı: "İki genç telefonda birine ‘Gel gel burada şenlik var' ded ...
Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht, koronaya yakalandı
Kahreden ölüm! Düğün davetiyesinde 'maske uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü
Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! 2018'den sonra en yüksek seviye: Yabancı alıma geçti
Çamur analizinde rastlandı! Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanı ...
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı! Scud füzesi fırlattılar, S-300'ler imha etti
KKTC'de seçim başladı
Destekçileri tarafından cezaevinden çıkarıldı! Başkanlığı ve kabinesi onaylandı
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü
İzmir'de hastanede dehşet anları! İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti
İzmir'de sahte içki felaketi: Ölü sayısı 8'e yükseldi
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
Çanta imalathanesinde korkunç yangın!
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de şüpheli ölüm
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Trabzon'da örtü yangını!
Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü! 10 hektarlık alan zarar gördü
Düzce'de apartmanın en üst katında korkutan yangın
Bakan Soylu duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist yakalandı
Pusu kurup, restoran çıkışı ateş açtılar!
11 Ekim 2020 Pazar 08:59:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 10:46:00

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Öte yandan, seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor.

- 11 aday yarışıyor

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER