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14 Ekim 2020 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 22:27:00

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı: Ceenbekov parlamento seçimlerinin ardından istifa edecek

Kaynak: AA

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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Başbakan Sadır Caparov'un görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Caparov'un Ceenbekov'a istifa etmesi yönündeki talebini ilettiğini vurgulayan Tolganay Stamaliyeva, Ceenbekov'un "bundan sonraki olayların devletin aleyhine öngörülemeyen bir senaryoya yol açabileceği için görevini şimdi bırakmayı doğru bulmadığını" söylediğini belirtti.

Stamaliyeva, "Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini dile getirdiğini" vurguladı.

Bu arada, Başbakanlık binası önünde cumhurbaşkanının istifasını talep eden taraftarlarına seslenen Caparov, yarın da Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep edeceklerini söyledi.

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