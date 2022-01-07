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07 Ocak 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 10:00:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Kaynak: TRT Haber

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." dedi. Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Tokayev, anayasal düzenin büyük ölçüde tesis edildiğini söyledi.

Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.

KAZAKİSTAN'DA NE OLUYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

Etiketler : Kasım Cömert Tokayev KGAÖ Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü
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