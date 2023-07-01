Katliam gibi kazada 51 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 51 kişi hayatını kaybetti

Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.



Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.



Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.