Katliam gibi kazada 51 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.
Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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