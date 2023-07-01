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01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:43:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:43:00

Katliam gibi kazada 51 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.

Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.

Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Etiketler : Londiani trafik kazası Kenya trafik kazası trafik kazası ölümleri kenya
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