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21 Kasım 2023 Salı 10:11:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 10:11:00

Kanada'dan İsrail'e 'yerleşimci şiddetini durdur' çağrısı

Kaynak: AA

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Kanada, İsrail'i Batı Şeria'da Filistinlilere karşı "yerleşimci" şiddetini durdurmaya çağırdı.

Kanada, İsrail'i, Batı Şeria'da Yahudi "yerleşimcilerin" Filistinlilere şiddetini durdurmak için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerlerinden edildiğine dair ciddi endişelerin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kanada, İsrail hükümetini, yerleşimcilerin şiddet eylemlerini durdurmaya ve Filistin halkının korunması için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin faillerinden hesap sorulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Kanada'nın, bağımsız Filistin ve İsrail devletinin barış içinde var olduğu iki devletli çözümü desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, Kanada'nın, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını tanımayı sürdürdüğünü, bölgede uzun süreli ve kapsamlı barış sağlanması amacına da bağlı olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : kanada israil batı şeria
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