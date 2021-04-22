Kamışlı'da rejimle YPG/PKK çatıştı

Suriye'nin Haseki şehrine bağlı Kamışlı ilçesinde önceki gün rejim güçlerine bağlı Difaa El Wetani grubu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Artarak devam eden çatışmalar dün öğle saatlerine kadar sürdü. Rusya'nın devreye girmesiyle iki grup arasında kısa süreli ateşkes ilan edilerek görüşmeler yapıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre çatışmaların başlamasına PYD'li teröristlerin rejim güçlerinin önemli bir komutanı olan Abd al-Fattah al-Laylu'yu tutuklaması, ayrıca bölgeye 3 adet gözlem noktası kurması neden oldu.

SİVİLLER BOŞALTTI

Çatışmalarda 6 rejim yanlısı öldü, sekizi yaralandı. Rejime yakın grubun, teröristlerin kontrol bölgesine saldırması ile başlayan çatışmalar sonrasında, rejimin elinde bulunan 3 karargahın da boşaltıldığı, iki mahallenin daha teröristlerin eline geçtiği belirtildi. Çatışmaların yoğunlaştığı Tay mahallesinde yaşayan siviller evlerini terk etti.

4 AYDA 836 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan 1 Ocak 2021'den itibaren yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.