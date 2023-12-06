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İtalya'dan Çin'e nota: ''Kuşak ve Yol Girişimi''nden çekildik
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06 Aralık 2023 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 18:06:00

İtalya'dan Çin'e nota: ''Kuşak ve Yol Girişimi''nden çekildik

Kaynak: AA

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İtalya'nın, modern İpek Yolu olarak anılan Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildiğini Çin'in Roma Büyükelçiliğine gönderilen resmi bir mektupla ilettiği bildirildi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Çin'in tarihi İpek Yolu üzerinde ticareti büyük projelerle yeniden canlandırma projesi olarak bilinen "Kuşak ve Yol Girişimi"nden çekilmek üzere resmi bildirimini 3 gün önce Çin'in Roma Büyükelçiliğine resmi nota ile iletti.

Söz konusu notada, İtalya'nın bu girişimdeki varlığının süresini uzatmayacağını Çin'e aktardığı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, "İpek Yolu, bizim önceliğimiz değil, istenilen etkileri yaratmadığını gördük. Buna dahil olmayanlar, daha iyi sonuçlar aldı." ifadelerini kullandı.

İTALYA, "KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ"NDE YER ALAN TEK G7 ÜLKESİYDİ

İtalya, Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği 1. Conte Hükümeti döneminde Mart 2019'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Roma'da imzalanan mutabakat zaptıyla "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olmuştu.

Bununla İtalya, "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülke haline gelmişti.

1. Conte hükümeti, bu adımla hem ülkeye Avrupa dışında büyük yatırımlar çekmeyi hem de İtalyan ihracatının geniş Çin pazarına erişim imkanını artırmayı ve bu şekilde iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi dengelemeyi hedeflemişti.

İtalya'da Ağustos 2019'da 1. Conte Hükümeti'nde koalisyonun bozulmasının ardından 2. Conte Hükümeti kurulmuş ve bu hükümet, "Kuşak ve Yol Girişimi"ne önceki hükümete nazaran daha az ilgi göstermişti. Şubat 2021'de kurulan Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümeti de bu girişime mesafeli yaklaşım sergilemişti.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen aşırı sağcı Giorgia Meloni, Eylül 2022'deki seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"nde olmasını "hata" olarak nitelemişti.

Meloni ve kabinesindeki bakanlar, İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"ndeki varlığını sorgulayan açıklamalarda bulunmuş ve İtalya'nın bu girişime dahil olarak beklediğini alamadığını öne sürmüştü.

İtalyan basınında ağustos ayında, İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"nden ayrılmak için "ince bir çıkış yolu aradığı" haberleri çıkmıştı.

Etiketler : çin kuşak ve yol girişimi İtalya çin
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