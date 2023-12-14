İsrailli büyükelçiden Biden'ın ''dünyanın desteğini kaybetti'' açıklamasına tepki

Hotovely, İngiliz Sky New kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Gazze'deki durum sona erdiğinde iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtti.

İsrailli Büyükelçi Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Sky News sunucusu Mark Austin'in, sorusuna yanıt alabilmek için birkaç kez tekrarlaması üzerine, Hotovely, sunucuya neden iki devletli çözüme takıntılı olduğunu sordu.

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ, BİDEN'IN "İSRAİL'İN DÜNYANIN DESTEĞİNİ KAYBETTİĞİ" AÇIKLAMALARINA KARŞI ÇIKTI

Hotovely, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebiyle oylanan karar tasarısına ilişkin soruyu da "Ateşkes mi? Hayır. Bu sadece (7 Ekim'deki gibi) başka bir saldırıyı memnuniyetle karşılayacağımız anlamına geliyor." şeklinde yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı" açıklamalarına da karşı çıkan Hotovely, şunları söyledi:

"Dünyada düşmana insani yardım koridoru açan herhangi bir ülke hatırlıyor musunuz? Savaş sırasında (İngiltere'nin) Nazi Almanya'sına yardım ettiğinizi hatırlamıyorum ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın Japonlara yardım ettiğini de hatırlamıyorum."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 283 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.