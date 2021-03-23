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23 Mart 2021 Salı 00:58:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 00:58:00

İsrail'de cezaevine giren ilk Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

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İsrail tarafından tutuklanarak cezaevine giren ilk Filistinli olan Mahmud Bekir Hicazi, serbest bırakıldıktan yarım asır sonra 85 yaşında vefat etti.

Filistin Esir İşleri ile Filistinli Esirler Cemiyeti, Mahmud Bekir Hicazi için ortak taziye mesajı yayımladı.

Mesajda fedakarlığın simgesi olan Hicazi'nin geride önemli bir mücadele ve ulusal miras bıraktığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Hicazi için taziye mesajı gönderdi.

Hicazi'nin yarın Abbas'ın da katılacağı askeri cenaze töreniyle toprağa verileceği aktarıldı.

İsrail hapishanelerine giren ilk Filistinli

Kudüs'te 1936'da dünyaya gelen Hicazi, Ocak 1965'te işgal altındaki Beyt Cibrin kasabasına düzenlenen operasyon sonrası İsrail güçlerince tutuklanmıştı. İsrail hapishanelerine giren ilk Filistinli olan Hicazi, ölüm cezasına çarptırılmış ancak uluslararası camiadan gelen itirazlar üzerine infaz gerçekleşmemişti.

Fetih Hareketi ile İsrail arasında 1971'de yapılan takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Hicazi, Ramallah'a dönmeden önce 1994 yılına kadar Lübnan'da yaşamıştı.

Filistinli Esirler Cemiyetinin verilerine göre, 1965'ten bu yana bir milyondan fazla Filistinli İsrail hapishanelerine atıldı.

Etiketler : Filistinli Esirler Cemiyeti İsrail hapishaneleri Kudüs
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