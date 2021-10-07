VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!
Bakan Pakdemirli: İklim değişikliği kaçınılmaz hale geliyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Başkan Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye ile stratejik ortaklık en yüksek noktada
Bakan Kurum'dan 'Atık toplayıcıları' açıklaması
Microsoft'tan 'hackleme' raporu: Yüzde 58'inin arkasında Rusya var
Bakan Bekir Pakdemirli'den 24 TV'ye özel açıklamalar
Teröristlere skandal destek! ABD'nin PKK/YPG aşkı bitmiyor
Bakan Akar duyurdu: Operasyonlara hemen başladık!
Bakan Çavuşoğlu: Macron'un bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin
Plan tamam: Türkiye'nin yolları "akıllanıyor"
9. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı
NATO içinde NATO kurdular
Almanya'dan gizli ambargo! Türkiye'nin alternatifleri hazır
AB zirvesinde Türkiye için 'Süper güç' dedi
Türkiye'den sözde rapora sert tepki: Düzeltilmesi gereken önemli bir kusurdur
Kılıçdaroğlu'nun çirkin iddialarına VGM'den yanıt
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağına bomba ihbarı
Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge sözü
Karadeniz'de ilk görevine başlayacak... Yavuz sondaj gemisi Filyos Limanı'na ulaştı
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan Taliban açıklaması
07 Ekim 2021 Perşembe 20:19:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 20:19:00

İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.

Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.

Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Etiketler : İsrail basını Sağlık Bakanlığı stajyer doktor
Güldür Güldür bir basamaktı

Güldür Güldür bir basamaktı
Evde talihsiz kaza

Evde talihsiz kaza
Polonya'da yarışacaklar

Polonya'da yarışacaklar
İşte İsmet Ersoy

İşte İsmet Ersoy
Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti

Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti
Rıza'nın panik gecesi

Rıza'nın panik gecesi
Reklam filmi heyecanı

Reklam filmi heyecanı
30 yıla kadar hapsi isteniyor

30 yıla kadar hapsi isteniyor
Seçil yönetmen koltuğunda

Seçil yönetmen koltuğunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER