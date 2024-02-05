VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftayı rekorla açtı! Tüm zamanların en yüksek kapanışı
İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya tehdit! "Her türlü destek olacağız"
MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Fidan, Laoslu mevkidaşıyla görüştü
Şehit pilotlar son yolculuğuna uğurlandı
Depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak
05 Şubat 2024 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 19:08:00

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya tehdit! "Her türlü destek olacağız"

ABONE OL

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze kasabı Başakan Binyamin Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek vereceklerine dair söz verdi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek vereceğini açıkladı.

İsrail ordu radyosunun, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığını duyurmasının ardından Lapid'den açıklama geldi.

Lapid X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.

Ordu Radyosunun açıklamasında, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı ve Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle Gantz adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

Etiketler : Lapid Netanyahunun devrilmesi İsrail ana muhalefet
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Yeni ikili

Yeni ikili
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX