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08 Şubat 2024 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 15:30:00

İsrail, Hamas'a yardım etmekle suçladığı UNRWA'ya vergi indirimini kaldırıyor

Kaynak: AA

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İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Hamas'a yardım etmekle suçladığı, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'ndeki en büyük ve etkili yardım kuruluşu UNRWA'ya sağlanan vergi indirimlerinin kaldırılacağını duyurdu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) BM ajansı olarak elde ettiği vergi indirimlerini iptal eden üç kararı imzalayacağını kaydetti.

İsrail basınındaki haberlere göre UNRWA, gümrük ve ithalat vergilerinden muaftı ayrıca ithal ettiği ürünlerde katma değer vergisinin yanı sıra akaryakıtta sübvansiyon avantajı elde ediyordu.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Etiketler : israil hams yardım unrwa vergi indirimi
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