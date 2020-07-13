  • BIST
    117038
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,7696
  • Altın
    399,2250
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan belli oldu
FETÖ, YAŞ öncesi kumpasa girişti
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
Rusya'dan Ayasofya çıkışı: Türkiye'nin kendi içişleri meselesi
Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama
Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma
6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları
Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı
Türk akademisyen icat etti: Yakıt tasarrufu sağlayan motor
Sanayi üretim verileri açıklandı
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp
Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması
AB dışişleri bakanlarından Brüksel'de zirve
Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 06:55:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 06:59:00

İsrail 2020'nin ilk 6 ayında Gazze'de 6 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail, abluka altındaki Gazze'de yılın ilk 6 ayında 6 Filistinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, yılın ilk yarısına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, yılın ilk 6 ayında Gazze'de 6 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü ve 38'inin yaralandığı, 22 Filistinlinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in kendi askerlerine karşı hiçbir tehdit unsurunun oluşmadığı şartlarda öldürme eylemini gerçekleştirdiğine dikkatin çekildiği rapora göre, söz konusu cinayetlerin çoğunluğunun Gazze sahillerindeki balıkçılara ve sınır boyundaki tel örgülere yakın gösteri yapanlara yönelik olduğu aktarıldı.

Raporda, İsrail'in sistematik bir şekilde insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilirken, uluslararası topluma yıllardır Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için çaba göstermesi çağrısı da yapıldı.

Hamas Hareketinin 2006'daki Filistin parlamento seçimlerini kazanmasının ardından Gazze'ye karşı baskılar yoğunlaşmış, İsrail kenti, deniz, kara ve havadan ablukaya almıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER