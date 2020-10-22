  • BIST
    1212.46
  • Dolar
    7,7998
  • Euro
    9,2440
  • Altın
    480,5080
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenistan'dan büyük alçaklık! Tarihi camiyi bu hale getirdiler
Suudi Arabistan'a Türkiye tokadı! Katar'dan anlamlı kampanya
BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında ''ABD'nin kurtarma operasyonu var'' iddiası
Araba şarampole yuvarlandı, bir kişi öldü
Kasımpaşa maçı öncesi Göztepe'de sakat oyuncuların son durumu
Bilim Kurulu Üyesi Turani İstanbul'da koronavirüs vakalarındaki artışın nedenini açıkladı
FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
İçişleri duyurdu... Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Mehmetçik, ''girilemez'' denilen yerlere girdi
8. Boğaziçi Film Festivali seyircisine kavuşuyor
TSK duyurdu! Ateş Serbest-2020 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu
Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'sı: İti Qovan
Tüketici güven endeksi açıklandı
Bursa'da kamyonet kasasındaki skandal görüntülere ceza
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Başkan Erdoğan'ın istişare çağrısına destek: Türkiye'nin rolü önemli
Türkiye'den S-400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek
Mişri'den kritik Libya açıklaması: Sona gelindi
Başkan Erdoğan imzaladı! 9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan yeni bilançoyu açıkladı
2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı
Türkiye'den sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz!
Kan donduran olay! Komşusunun başını taşla ezip tepeden attı
22 Ekim 2020 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 12:05:00

İşgalden kurtarılan Zengilan'da acı manzara: Ermenistan askerleri camiyi ahıra çevirmiş

Kaynak: İHA

ABONE OL

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, 'Alçakların yaptığına bakın' diyerek tepki gösterdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan’ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi.

27 sene sonra kurtarılan Zengilan’da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi

Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan’ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER