VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışını onayladı
Antalya'da hava yolu trafiği, salgın öncesi döneme yaklaştı
Dört ülkeden 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu
Kara sınır kapılarındaki ticari araç trafiği Kovid-19 öncesi döneme yaklaşıyor
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bagaj alım 16 dakika, check-in 1 dakika sürüyor
TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor
İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Malezya, Türkiye'nin 'Yeniden Asya' politikasında önemli bir konuma sahip
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90'a yükseldi
Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor
Süper Lig'in rekorları, ilkleri
Rusya-Ukrayna Savaşı nereye evriliyor?
Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılına özel sergi
Çin dört bir yandan çevreledi! Savaş uyarısı geldi
İlk tahıl gemisi Razoni'de denetim tamamlandı
Yunanistan, Türkiye modeline göz dikti!
Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik tırmanıyor: Durduruldu!
Masada 5 önemli başlık var
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak
03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:04:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:04:00

İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90'a yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 cesedin daha bulunmasıyla 90'a çıktı.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran'ın resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, yaşanan son sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

İran resmi kaynaklarına göre, ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan etkilendi; selde en fazla can kaybı Tahran eyaletinde yaşandı.

Tahran'ı Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Beluçistan ve Loristan eyaletleri izledi.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra selzedelere yardım çalışmaları devam ediyor.

İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı Muhammed Hüseyin Nami 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, sel nedeniyle 20 bin konutun hasar gördüğünü, bunlardan 13 bininin onarılabileceğini, 7 bin binanın ise yeniden imar edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Nami açıklamasında, sel felaketinde 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise kayıp olduğunu belirtmişti.

Etiketler : Pir Hüseyin Kulivend İRAN SEL
Plajda bebek sevgisi

Plajda bebek sevgisi
Alman sevgiliye hediye

Alman sevgiliye hediye
Sahneden ekibine sitem

Sahneden ekibine sitem
Sahte hesabı şikayet etti

Sahte hesabı şikayet etti
Unutanlar paniklesin

Unutanlar paniklesin
Ayrılığa dayanamadılar

Ayrılığa dayanamadılar
Ev alışverişi

Ev alışverişi
Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu
Hepiniz benim begonvilimsiniz

Hepiniz benim begonvilimsiniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes