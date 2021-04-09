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09 Nisan 2021 Cuma 20:02:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 20:02:00

İngiltere'de halk Prens Philip'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanıyor

Kaynak: AA

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı. Buckingham Sarayı'ndaki bayrak yarıya indirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı. Buckingham Sarayı'nın kapısına çiçek bırakan İngilizler, burada asılı olan "vefat ilanının" fotoğrafını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı. Buckingham Sarayı'ndaki bayrak yarıya indirildi.

Etiketler : 2.Elizabeth Prens Philip ölüm buckingham sarayı
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