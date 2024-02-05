İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu
Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.
Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Buna göre, yapılan testler sonucunda Kral'a "bir tür kanser" teşhisi konuldu.
Düzenli tedavi programına başlanan Kral'ın bu süreçte resmi işleri yürütmeye devam edeceği bilgisi verildi.
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