İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Buna göre, yapılan testler sonucunda Kral'a "bir tür kanser" teşhisi konuldu.

Düzenli tedavi programına başlanan Kral'ın bu süreçte resmi işleri yürütmeye devam edeceği bilgisi verildi.