VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırım bayramda da sürüyor: Katil İsrail sadece bugün 20 Filistinliyi şehit etti!
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
İngiltere, Gana'ya ait 32 tarihi eseri iade etti
Almanya, Ukrayna barış konferansı düzenlenecek olmasından memnun
Akıl almaz olay: Doktora gitti beyninden saç çıktı
İspanya'dan Filistin hamlesi: En yakın sürede devlet olarak tanınacak
11 Nisan 2024 Perşembe 23:42:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 23:42:00

İngiltere, Gana'ya ait 32 tarihi eseri iade etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'deki müzelerin, Gana'nın Asante Kraliyeti'ne ait olan ve Avrupa'ya kaçırılan 150 yıllık 32 eseri ülkeye iade ettiği duyuruldu.

Asante Kraliyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi (V&A) Asante Kraliyeti'ne ait 32 tarihi eseri iade ettiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında altın ve gümüş kıyafetler in de olduğu eserlerin Ashanti vilayetinin başkenti Kumasi'deki Manhyia Sarayı Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

Gana'da 1874'deki Sagrenti Savaşı'nda İngiliz askerleri tarafından yağmalanan bu eserler, 1965'ten bu yana İngiltere'deki farklı müzelerde sergileniyordu.

Gana'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde yer alıyor.

British Museum ile V&A, ocakta "Asante Kraliyet mücevherleri" olarak bilinen Gana'ya ait altın eserleri, sergilenmesi için 150 yıl sonra bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

ÇALINMA HABERLERİ ÜZERİNE ÜLKELER ESERLERİNİ GERİ İSTEMİŞTİ

Özellikle British Museum'da eserleri sergilenen ülkeler, geçen yıl bu müzenin depolarından yaklaşık 2 bin parçanın kaybolması, çalınması ve zarar görmesi haberlerinin ardından eserlerini geri istemişti.

Bu ülkeler arasında Gana ve Türkiye de bulunurken, Yunanistan ise yıllardır talep ettiği Elgin mermerlerini geri almak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Rishi Sunak'la görüşmesinde, Elgin mermerleri konusunu açacağını söylemişti.

Sunak, bu açıklamalar üzerine Miçotakis'le görüşmesini iptal etmişti.

İngiltere, müzelerinde bulunan başka ülkelere ait eserleri koruduğunu, geçmişte resmi yollarla ülkeye getirdiğini ve söz konusu ülkelerin tanıtımına katkı sunduğu gerekçeleriyle iade etmiyor.

Etiketler : GANA İNGİLTERE TARİHİ ESER
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX