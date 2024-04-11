İngiltere, Gana'ya ait 32 tarihi eseri iade etti
Kaynak: AA
İngiltere'deki müzelerin, Gana'nın Asante Kraliyeti'ne ait olan ve Avrupa'ya kaçırılan 150 yıllık 32 eseri ülkeye iade ettiği duyuruldu.
Asante Kraliyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi (V&A) Asante Kraliyeti'ne ait 32 tarihi eseri iade ettiği belirtildi.
Açıklamada, aralarında altın ve gümüş kıyafetler in de olduğu eserlerin Ashanti vilayetinin başkenti Kumasi'deki Manhyia Sarayı Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.
Gana'da 1874'deki Sagrenti Savaşı'nda İngiliz askerleri tarafından yağmalanan bu eserler, 1965'ten bu yana İngiltere'deki farklı müzelerde sergileniyordu.
Gana'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde yer alıyor.
British Museum ile V&A, ocakta "Asante Kraliyet mücevherleri" olarak bilinen Gana'ya ait altın eserleri, sergilenmesi için 150 yıl sonra bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurmuştu.
ÇALINMA HABERLERİ ÜZERİNE ÜLKELER ESERLERİNİ GERİ İSTEMİŞTİ
Özellikle British Museum'da eserleri sergilenen ülkeler, geçen yıl bu müzenin depolarından yaklaşık 2 bin parçanın kaybolması, çalınması ve zarar görmesi haberlerinin ardından eserlerini geri istemişti.
Bu ülkeler arasında Gana ve Türkiye de bulunurken, Yunanistan ise yıllardır talep ettiği Elgin mermerlerini geri almak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.
Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Rishi Sunak'la görüşmesinde, Elgin mermerleri konusunu açacağını söylemişti.
Sunak, bu açıklamalar üzerine Miçotakis'le görüşmesini iptal etmişti.
İngiltere, müzelerinde bulunan başka ülkelere ait eserleri koruduğunu, geçmişte resmi yollarla ülkeye getirdiğini ve söz konusu ülkelerin tanıtımına katkı sunduğu gerekçeleriyle iade etmiyor.
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