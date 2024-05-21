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21 Mayıs 2024 Salı 09:51:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 09:51:00

İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi.

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.

Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

Tebriz'de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, bugün Kum kentinde yarın da Tahran'da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentinde perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek.

Etiketler : iran ibrahim reisi helikopter kazası tören
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