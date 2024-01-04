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İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Kosova'nın bağımsızlığına destek
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04 Ocak 2024 Perşembe 13:21:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 13:21:00

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Kosova'nın bağımsızlığına destek

Kaynak: AA

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin, Kosova'nın bağımsızlığının büyük bir destekçisi olduğunu söyledi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, İngiliz mevkidaşı Cameron ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cameron, Kosova'da yaptığı görüşmelerde, ülkenin güvenliği, ekonomisi ve yolsuzlukla mücadele konularını ele aldıklarını belirtti.

Kosova'ya güvenlik konusunda destek vermenin ve daha fazla ülke tarafından tanınmasını sağlamanın yollarını bulmaya çalıştıklarını kaydeden Cameron, "Bunlar, yardım ettiğimiz tüm alanlardır ve yardım etmeye devam etmek istiyoruz. Çünkü biz Kosova'nın bağımsızlığı, egemenliği ve başkaları tarafından tam egemen bir ülke olarak tanınma hakkının büyük bir destekçisiyiz." diye konuştu.

Bakan Gervalla-Schwarz da Kosova'da eylülde yaşanan gerginlikleri hatırlatarak İngiltere'nin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücüne (KFOR) ilave birlikler göndermesini, tüm bölgede barış ve istikrarın korunması için gerekli bir sinyal olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin çeşitli zamanlarda Kosova'ya verdiği destekler için minnettarlığını dile getiren Gervalla-Schwarz, "Birleşik Krallık, hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerimizde Kosova için özel bir stratejik ortaktır. Bu bağlamda (David) Lord Cameron'a, (Kosova'nın) Avrupa Konseyine katılım sürecinde verdiği sürekli destek için teşekkür ettim." dedi.

Gervalla-Schwarz, İngiltere'yi, Kosova'nın da katılmayı planladığı NATO bünyesindeki önemli bir müttefik olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Cameron, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Etiketler : cameron ingiltere kosova bağımsızlık
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