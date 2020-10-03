Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 100 bini aştı

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Kaynak: AA
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle Hindistan'da son 24 saatte 1069 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 100 bini aştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1069 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 842'ye yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 79 bin 476 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 473 bin 544'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 427 bin 706 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.
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