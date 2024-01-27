VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Şehir Hastanesi açılıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hatay'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu
Trafiği tehlikeye atan sürücüye 16 bin lira para cezası verildi
İLBANK 2023'te yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı
Zonguldak'ta batan geminin personelleri aranıyor
Türkiye ABD'den 40 yeni F-16 alacak
27 Ocak 2024 Cumartesi 16:23:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 16:23:00

Hamas'tan İsrail'e BM tepkisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yardım sağlamaya katkıda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına karşı yürüttüğü "provokasyon kampanyasına" tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, soykırıma maruz kalan halkımızın kurtuluşuna katkıda bulunan BM kurumlarına yönelik kışkırtma kampanyasını şiddetle kınıyoruz. Bunlardan sonuncusu, Hamas'ın hastaneleri askeri operasyonlarda kullandığı yönündeki asılsız iddiayı yineleyerek Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), hareket (hamas) ile 'gizli anlaşma' içinde olduğuna yönelik boş suçlamadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca fonlarının kesilmesi ve Filistinlilerin hizmetlerden yararlanma hakkından mahrum bırakılması amacıyla Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) karşı da provokasyon kampanyası yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "BM ve uluslararası kuruluşlara, halkımızın tüm yaşam damarlarını kesmeye çalışan İsrail'in tehdit ve şantajlarına boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Halkımıza yardım sağlamada ve modern çağda işgalcilerin insanlığın bildiği en korkunç suçları aşan suçlarını belgelemede bu kuruluşların rolü önemlidir." denildi.

İsrail, saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki göçe zorlanan insanların sığındığı hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia ediyor. Hamas ise bu suçlamaları defalarca reddetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuma günü x sosyal medya platformunda, İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin şu paylaşımda bulunmuştu:

"DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir."

Etiketler : BM yardımı Gazze krizi HAMAS İSRAİL TEPKİ
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX