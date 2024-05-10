VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TKİ bünyesindeki iş kazaları son 20 yılda yüzde 85'e yakın azaldı
CHP'li vekilin ''Halil Falyalı'' iddiasına Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in avukatından yalanlama
Ebrar Sitesi soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Diyarbakır Havalimanı nisan ayında 177 bin 926 yolcuya hizmet verdi
Putin'in adayı Mişustin'in başbakanlığını onaylandı
Soykırımcı İsrail vahşete doymuyor! Skandal Refah kararı onaylandı
10 Mayıs 2024 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 15:00:00

Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talep ettiği İsrail'in ise karşı çıktığı bildirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde önemli engellerden birinin de geçici ateşkesin süresi olduğu ifade edildi.

Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların "kalıcı durdurulmasından farklı olmayacağı" iddiasıyla bunu kabul etmediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatılmasını zorlaştıracağına inandığı belirtildi.

İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.

Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti.

İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.

Etiketler : hamas israil esir takası ateşkes
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX