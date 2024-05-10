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10 Mayıs 2024 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 15:45:00

DSÖ'den Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve insani yardım girişlerinin de yapıldığı sınırların kapatıldığı Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

6 Mayıs'ta İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı başlatmasıyla birlikte Nasır Hastanesinin de yer aldığı Gazze'deki bazı sağlık merkezlerine destek olduklarını belirten Harris, bu eylemi, Refah'a yönelik kara saldırısına karşın "bir acil durum planının parçası" olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Harris, DSÖ'nün çeşitli hastane, sahra hastaneleri ve belirli bölgelerde sağlık malzemeleri stokladıklarını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne yakıtın girmesinin önemine işaret eden Harris, "Yakıt olmadan hastanemizde yapılan her şey duracak. Buralarda hayat kurtaran tedaviler artık yapılamaz. Yani yakıt olmazsa kim ne yaparsa yapsın sağlık sistemi tamamen çöker." dedi.

Harris, sağlık sistemine erişimi yok etmenin herkes için felaket olacağının da altını çizdi.

Etiketler : dsö israil gazze sağlık sistemi
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