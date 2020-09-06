ABD'li komutanın terörist aşkı bitmiyor! PKK/YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı

Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı
Kaynak: DHA
Her fırsatta bölgedeki terör faaliyetlerini destekleyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı Albay Caggins, terör örgütü PKK ve YPG'ye artık daha fazla destek veremeyeceği için ağladı.
Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.
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Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.
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