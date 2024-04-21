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21 Nisan 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 09:00:00

Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail'in Refah'taki saldırısında çok sayıda şehidin cesedine ulaşıldı

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altındaki çok sayıda cesede ulaştığına dikkat çekilerek, kayıp ve yaralılara ulaşmak için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan görgü tanıkları da, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan binada aralarında kadın ve erkek çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaştığını aktardı.

İSRAİL ASKERLERİNCE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ HAMİLE KADININ BEBEĞİNİ GAZZELİ DOKTORLAR KURTARDI

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'nde doktorlar, İsrail ordusunun bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir hamile kadına yaptıkları müdahaleyle bebeğini kurtardı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sağlık ekiplerinin, İsrail bombardımanında ölen annesinin rahminden kurtarılan bir bebeği hayata döndürme işlemleri yaptığı görülüyor.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı da Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar hastanesine nakledilmişti.

Görgü şahitleri, İsrail ordusunun Refah kentinin kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde Filistinli sığınmacı bir ailenin yer aldığı bir tarım arazisini hedef aldığını aktarmıştı.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

Etiketler : israil refah saldırı
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