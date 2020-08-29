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29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:38:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:38:00

Gazze'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 2 gün daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda şehirler arası ulaşım da yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının 48 saat daha uzatılmasına ve şehirler arası ulaşımın yasaklanmasına karar verildiğini belirtti.

Bezm, özellikle kuzey bölgelerinde daha sıkı önlemler gerektiğini, bu bölgelerde şehir içi ulaşımın da yasaklandığını sözlerine ekledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün 36 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, mart ayından bu yana vaka sayısının 257'ye yükseldiğini, can kaybının 3, iyileşen kişi sayısının ise 72 olduğunu duyurmuştu.

VİRÜSÜN KARANTİNA MERKEZLERİNİN DIŞINA SIÇRAMASI ENDİŞELERİ ARTIRDI 

Sağlık Bakanlığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik alandan oluşan Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışarıdan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos'ta korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Bu gelişme üzerine 24 Ağustos'tan itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina merkezleri dışında 27 Ağustos'ta da yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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