Fransa'dan U dönüşü!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşmasının iptali nedeniyle Avustralya'ya tepki olarak geri çağırdıkları Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault'un, Avustralya'ya geri döneceğini açıkladı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Fransa Parlamentosunda konuşan Dışişleri Bakanı Drian, Avustralya, ABD ve İngiltere'nin imzaladığı AUKUS anlaşmasının ardından ülkesi ve Avustralya arasındaki denizaltı inşasının iptaline tepki olarak geri çağırdıkları büyükelçiyle ilgili açıklamada bulundu.

Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Thebault'un iki ülke arasındaki ilişkileri "yeniden tanımlamak" için Avustralya'ya geri döneceğini açıklayan Drian, "Büyükelçimizden iki görevle Canberra'ya dönmesini istedim. Gelecekte Avustralya ile ilişkimizi yeniden tanımlamaya yardımcı olmak ve Avustralya'nın denizaltı programını sona erdirme kararının uygulanmasındaki çıkarlarımızı sıkı bir şekilde savunmak." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla 18 Eylül'de ülkesine dönen Thebault, başkent Canberra'dan ayrılmadan önce Avustralya diplomasisini "Beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" olarak nitelendirerek sert bir değerlendirmede bulunmuştu.

- AVUSTRALYA, ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül'de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya'nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.

AUKUS anlaşmasının imzalanmasıyla Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 65,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşme iptal edilmişti.

Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizce'deki kısaltmasından oluşan AUKUS anlaşmasından dolayı Avustralya'nın ülkesiyle yaptığı anlaşmayı iptal etmesini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.