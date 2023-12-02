Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'i destekleyen süpermarket zincirinin boykot edilmesini istedi

Filistin yanlıları, eş zamanlı olarak uluslararası süpermarket zincirinin Montreuil, Saint-Denis ve Aubervilliers şubeleri önünde toplandı.

Auberviliers'deki alışveriş merkezinin önünde toplanan Filistin destekçileri, uluslararası market zincirinin İsrail ordusuna ücretsiz teslimatları nedeniyle boykota başladıklarını açıkladı.

Göstericiler, alışveriş yapmaya gelenleri vazgeçirmek için "İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları" anlatan ve insanları farkındalığa çağıran broşürler dağıttı.

Marketin bulunduğu alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri, Filistin destekçilerini alandan uzaklaştırdı.