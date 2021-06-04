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04 Haziran 2021 Cuma 00:09:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 00:09:00

Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı

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Fransa, 24 Mayıs'ta askeri darbe yaşanan Mali ile yürüttüğü ortak askeri operasyonları askıya aldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'de 24 Mayıs'ta düzenlenen askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Afrika Birliği'nin (AfB) Mali'de siyasi geçişin çerçevesini açıklığa kavuşturmak için şartları ve kırmızı çizgileri belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, yönetimin sivillere geçişi sürecinde ihtiyati ve geçici bir tedbir olarak Mali ordusuyla yürütülen ortak operasyonlar ile danışma misyonlarını askıya alma kararı verdiği kaydedildi.

9 AYDA İKİNCİ DARBE

Geçen yıl 18 Ağustos'taki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

ECOWAS ile AfB, 9 ay içerisinde ikinci kez askeri darbeye sahne olan Mali'nin üyeliğini yeniden askıya aldıklarını duyurmuştu.

Etiketler : Savunma Bakanlığı Fransa Savunma Goita
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