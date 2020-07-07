  • BIST
    119339
  • Dolar
    6,8603
  • Euro
    7,7396
  • Altın
    395,8770
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor
ABD'de Müslüman kadına büyük ahlaksızlık!
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Bakan Albayrak'tan, TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop'a hayırlı olsun mesajı
'Tapulu malım' dedi yolu ulaşıma kapattı
İdlib'de 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
İsveç'te naylon poşetin fiyatı 5 lira 19 kuruş
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Flaş gelişme... ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğini açıkladı
Samsun'da iki doktor darp edildi
FETÖ'cü pilot Mustafa Konur'dan pişkin savunma
Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti
Bakan Akar İtalyanca selam verdi, İtalya Savunma Bakanı da 'Sevgili dostum Hulusi' diyerek söze başl ...
Pek çok ilde asker uğurlama törenleri yasaklandı
Terör örgütü YPG/PKK üyesi kadın ikna sonucu teslim oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
Kurban kesecekler dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı 'kurban rehberi' yayımladı
Bakan Koca koronavirüs 7 Temmuz tablosunu açıkladı
Kırşehir Valiliği, düğün organizasyonlarına sınırlama getirdi
Borsa günü rekorla kapattı
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık
İzmir'de 4,2 şiddetinde deprem
Kaftancıoğlu'na tweet sildirten atama
FETÖ'cü yaverlerin tahliye talebine savcı itiraz etti
07 Temmuz 2020 Salı 21:33:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 21:58:00

Flaş gelişme... ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğini açıkladı

ABONE OL

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'ye bildirim yolladı.

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı." ifadesini kullandı.

Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve yalnız" bırakacağını kaydetti.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı.

TRUMP'IN DSÖ'YE KOVİD-19 SAVAŞI

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi bir adım atılmamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER