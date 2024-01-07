Filistinli gruplar: İsrail Gazze'yi bölme planında başarılı olamayacak
Kaynak: AA
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarının Filistin halkının kararlılığı karşısında başarısız olacağını belirtti.
Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail eski ve yeni planıyla hala Filistin davasını tasfiye etmeye ve halkımızı yerinden etmeye çalışıyor ancak bu plan başarısız olacak ve boşa düşecek." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarına ilişkin de açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ni yönetmek için iddia edildiği gibi yerel sivil veya aşiret organları oluşturmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar." denildi.
Açıklamada, söz konusu önerilerle uğraşmanın "kimsenin kabul etmeyeceği veya onaylamayacağı ulusal bir ihanet" olarak değerlendirildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant 5 Ocak'ta "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirmişti.
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