VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistinli gruplar: İsrail Gazze'yi bölme planında başarılı olamayacak
Gökçeada'da 3,6 şiddetinde deprem
Guterres BMGK'ya Gazze raporu sundu! "Öncelik ateşkes"
Gazze'ye ölüm yağıyor! Katil devlet İsrail yine okul bombaladı
AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu
Blinken, Yunan Başbakan Miçotakis ile Girit'te görüştü
07 Ocak 2024 Pazar 05:24:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 05:24:00

Filistinli gruplar: İsrail Gazze'yi bölme planında başarılı olamayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarının Filistin halkının kararlılığı karşısında başarısız olacağını belirtti.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail eski ve yeni planıyla hala Filistin davasını tasfiye etmeye ve halkımızı yerinden etmeye çalışıyor ancak bu plan başarısız olacak ve boşa düşecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarına ilişkin de açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ni yönetmek için iddia edildiği gibi yerel sivil veya aşiret organları oluşturmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar." denildi.

Açıklamada, söz konusu önerilerle uğraşmanın "kimsenin kabul etmeyeceği veya onaylamayacağı ulusal bir ihanet" olarak değerlendirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant 5 Ocak'ta "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirmişti.

Etiketler : Filistin-İsrail çatışması Filistin direnişi Gazze yönetimi
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX