VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı
Gallant, sivillerin Gazze'nin kuzeyine geçişi için esirlerin bırakılması şartı koştu
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti
Kurum'dan İmamoğlu'na: "Boş polemiklerin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin"
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyon koordinesine 2 gün ara verdi
ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
26 Şubat 2024 Pazartesi 21:09:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 21:09:00

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyonlarla koordinasyona 2 gün ara verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde tıbbi misyonlarla koordinasyonu 48 saatliğine askıya aldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla mutabakata varılan koordinasyon usul ve mekanizmalarına uymaması nedeniyle Kızılay ekiplerinin ve Kızılaya bağlı hastane ve merkezlerde bulunan hasta ve yaralıların can güvenliğinin sağlanamadığı, bu sebeple de Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyonlarla koordinasyona 48 saat ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süre zarfında Kızılay ekipleri ile ambulanslarının korunması ve ölüm ya da yaralanma gibi bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarının tespit edilmesi için bir durum değerlendirilmesi yapılacak.

Açıklamaya göre, Filistin Kızılayı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak, dün akşam Han Yunus'taki Emel Hastanesinden 18'i hasta ve yaralı 24 kişiyi Refah'taki hastanelere nakletti, bunun için İsrail güçlerinden de onay alındı.

İsrail güçlerinin, konvoyun güzergahını ve hastalara refakat eden personelin isim ve kimlik numaralarını bilmesine rağmen, 7 saatten fazla bir süre boyunca konvoyun seyrine engel olduğu, başta Kızılay sağlık personeli olmak üzere tüm konvoydakilere kötü muamele ettiği, 3 ilk yardım görevlisini alıkoyduğu, bunlardan birinin uzun saatler sonra serbest bırakıldığı ancak diğer ikisinin akıbetinin bilinmediği vurgulandı.

Bunun, İsrail güçlerinin, BM ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı koordinasyona aykırı hareket ettiği ilk olay olmadığı, daha önce de Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden yaralıları tahliye etmek için yola çıkan Kızılaya ait ambulansların bombalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, işgal güçlerine, sahada çalışan tıbbi ve idari personel de dahil olmak üzere alıkoyulan herkesi serbest bırakma, Kızılay'ın tüzel kişiliğine saygı duyma, çalışmalarını kolaylaştırma ve uluslararası hukuk tarafından korunan Filistin Kızılayına ait hastane ve merkezlere sığınan hasta ve yaralıları koruma çağrısı yapıldı.

Etiketler : Filistin Kızılayı Gazze Şeridi Tıbbi Misyonlar
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Karda off-road keyfi

Karda off-road keyfi
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX