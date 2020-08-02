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02 Ağustos 2020 Pazar 09:29:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 09:29:00

Filistin İsrail'in Kudüs'e gayrimeşru sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı

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Filistin, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki bir bölgeye gayrimeşru Yahudi yerleşimlerinden sayılan sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin kararı onaylamasını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu yeni gayrimeşru bölge Kudüs'ün ilhakı, Yahudileştirilmesi, realitesinin değiştirilmesi, tarihinin ve kimliğinin bozularak Filistin'den koparılması uğrunda ortaya konulan girişimlerdir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, uluslararası toplumdan tehlike arz eden gayrimeşru yerleşimin tırmanması karşısında sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE ACİL İNCELEME BAŞLATMASI ÇAĞRISI

Gayrimeşru yerleşim birimlerinden sayılan sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin alınan karar kınanan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, olaya karışan İsrailli yetkililerin hesaba çekilmesi için acil inceleme başlatması çağrısı yapıldı.

Cumartesi günü İsrail devlet televizyon kanalı Kan'da verilen bir haberde, Kudüs'teki İsrail Belediyesinin kentte bir sanayi bölgesi kurulması planına onay verdiği duyurulmuştu.

Haberde, çeşitli ticari, sanayi ve mesleki ticarethanelerin olacağı bölgenin 90 dönümlük bir araziye kurulacağı belirtilmişti.

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