BM ilk kez FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devrini resmi olarak tanıdı

HUKUKEN BAĞLAYICI

BM'nin anlaşmayı onaylamasıyla hukuken FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu da kabul etmiş oldu. Mutabakat Zaptı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ruanda örgüte geçit vermeyecek

Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapan Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera, “Ruanda’da herhangi bir FETÖ faaliyeti olmayacak. FETÖ’yle bağlantılı bazı kişilerin Ruanda’da olduğunu öğrendik ve ülkeyle ilişkilerinin kesildiğinden emin olduk” dedi.

Kaynak: Akşam Gazetesi