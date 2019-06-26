Felaketin habercisi

OKYANUSUN DERİNLİKLERİNDE YAŞIYOR

Doğal afetlerden önce, hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmasa da, bilinen bir gerçek. Örneğin Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürekbalığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve felaketi önceden haber verdiğine inanıyor. Hatta 2011’de Fukushima’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi bu inanışı daha da güçlendirdi. O balık, önceki gün Filipinler'in Compostela kenti sahilinde kıyıya vurdu.

HER GÖRÜLDÜĞÜNDE DEPREM OLUYOR

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan ve derin sularda yaşadığı bilinen balık, bölge sakinleri tarafından bulundu. Balığın görülmesi bölgede deprem ve tsunami endişesine yol açtı. Bu türün felaket habercisi olduğu kesin olmasa da, geçtiğimiz mayısta Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremden 3 gün, önce Mancora kenti kıyılarında da kürekbalığı görülmüştü. Bahsi geçen tür, geçen şubatta Güney Amerika’da görüldükten kısa süre sonra Ekvador'da 7.5, Peru'da 7.1’lik deprem olmuştu.